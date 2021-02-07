انهار جدار الخوف من الإرهابي مُصْدَمى الغدر - أدهم الكربلائي

2021/02/07 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أدهم_الكربلائي ملاحظة في البداية: (مُصْدَمى) ليس خطأ وقع سهوا، إنما صيغ على وزن مُفتَعَل المصوغ عليه اسم مقتدى الغدر من الجذر (ص د م) الذي اشتق منه اسم (صدام)، بدلا من الجذر (ق د و) لاسم (مقتدى) المجرمين، للتشابه بين الشخصيتين.عندما استمعت إلى كلمة تلك المرأة الثكلى البطلة أم الشهيد مهند القيسي في ذكراه السنوية الأولى، توبخ مقتدى الغدر كما أسمته وتتوعده بمصيره، وبعدها عندما استمعت إلى ذلك الشاب التشريني البط ......





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