المالية النيابية تسلم الحكومة نسخة الموازنة المعدلة وتكشف تخصيصات المحاضرين

2021/02/07 | 13:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المالية النيابية تسليم الحكومة نسخة الموازنة المعدلة ، كما كشفت تخصيصات المحاضرين.

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