2021/02/07 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب نبيل المرسومي – خبير اقتصاد

ما المقصود بالدرجات العليا والدرجات الخاصة ؟

الدرجات العليا هي الدرجيتين عليا أ و عليا ب وهم المدراء العامون ووكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم

عدد الموظفين في الدرجة العليا أ في موازنة 2021 = 511

عدد الموظفين في الدرجة العليا ب في موازنة 2021 = 5030

الدرجات الخاصة هم النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم ولم تذكر اعدادهم في الموازنة

الإيرادات الضريبية التي ستحصل عليها الحكومة لو تم تطبيق الجداول الملحقة في موازنة 2021 = 4.089 ترليون دينار

الإيرادات الضريبية التي ستحصل عليها الحكومة لو تم اخضاع الراتب الكلي للموظف الى ضريبة الدخل بموجب قانون رقم 113 وتعديلاته لعام 1982 = 2.600 ترليون دينار

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