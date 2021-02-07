القبض على ١٣ ارهابيا بعمليات استباقية استخباراتية في بغداد

2021/02/07 | 13:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفادت وكالة الاستخبارات العاملة في وزارة الداخلية، الأحد، بالاطاحة بـ(١٣) ارهابيا ينتمون لداعش بعمليات استباقية استخباراتية في بغداد.

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