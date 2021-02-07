2021/02/07 | 13:08 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موجز لآخر الاخبار العربية والدولية من قناة (7SKY) الفضائية

بايدن : يجب ألّا يتلقى ترامب أي إحاطات إستخباراتية بسبب “سلوكه غير المنتظم”

وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن : السعودية شريك أمني مهم لكننا سنفعل قضية حقوق الإنسان.

طهران : وقف الدعم الأميركي للسعودية غير كافٍ لحل أزمة اليمن بل يجب رفع الحصار ووقف الهجمات.

عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات بالعمل مع إدارة بايدن لخفض التوترات الإقليمية.

ليبيا : الناطق بأسم القائد العسكري خليفة حفتر يهنئ الشعب بانتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة.

عشرات آلاف يحتجون على انقلاب ميانمار لليوم الثاني التوالي.

تجمع في وسط بيروت احتجاجاً على مقتل لقمان سليم الذي وجه انتقاداته لحزب الله وسط مطالبات بتحقيق شفاف.

تونس ـ مظاهرة حاشدة في ذكرى اغتيال بلعيد والشرطة تغلق الطرق في وسط العاصمة.

وزير الري السوداني : ملء خزان سد النهضة الإثيوبي في يوليو يهدد الأمن القومي لبلادنا.

منظمة الصحة تدعو المختبرات إلى تقاسم تكنولوجياتها لزيادة وتيرة إنتاج اللقاحات ضد فايروس كورونا.

الاتحاد الافريقي تكشف عن قرب عقد قمة افتراضية لبحث فايروس كورونا والنزاعات والإرهاب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على آخر الاخبار العربية والدولية من قناة (7SKY) الفضائية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على آخر الاخبار العربية والدولية من قناة (7SKY) الفضائية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على آخر الاخبار العربية والدولية من قناة (7SKY) الفضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).