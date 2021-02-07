اللجنة المالية النيابية تسلم الحكومة النسخة الجديدة من موازنة 2021

2021/02/07 | 13:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، انها سلمت الحكومة النسخة الجديدة من مسودة موازنة عام 2021.

وقالت عضوة اللجنة ماجدة التميمي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام رسمية، إن “اللجنة سلمت الحكومة النسخة الجديدة من الموازنة العامة لعام 2021”.

وعقدت اللجنة صباح اليوم، الجلسة الثانية والاربعين اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزراء المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء.

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