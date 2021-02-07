العمليات المشتركة: الكاظمي يوجه بضرورة حماية المنتج المحلي

2021/02/07 | 13:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، توجيه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة حماية المنتج المحلي.الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاحي قال في تصريحات صحفية إن “العمليات المشتركة تقوم بدور كبير في منع دخول البضائع المدرجة ضمن اللائحة المقدمة التي تتوفر محلياً”، مبيناً أن “العمليات المشتركة بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية عملت على مصادرة الكثير من العجلات التي دخلت من دون موافقات”.ولفت الى “احالة الكثير من المتهمين بادخال البضائع الممنوعة من الاستيراد الى المحاكم المختصة من اجل منع اي حالة اغراق للأسواق”.

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