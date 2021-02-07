2021/02/07 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تسلم الحكومة النسخة الجديدة من موازنة 2021 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تسلم الحكومة النسخة الجديدة من موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تسلم الحكومة النسخة الجديدة من موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).