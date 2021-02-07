التخطيط تبحث مع الأمم المتحدة استعدادات إجراء التعداد السكاني

2021/02/07 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني _ بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأحد، مع ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق اجراءات واستعدادات الوزارة لاجراء التعداد العام للسكان.وذكر بيان للوزازة تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن “الوزير أكد خلال اللقاء الذي حضره المستشار الوطني للتعداد مهدي العلاق، ومدير عام التعاون الدولي ساهر عبدالكاظم، ان وزارة […]

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