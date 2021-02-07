موظفو سد دهوك يقاطعون الدوام

2021/02/07 | 13:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المهندس كاروان دوسكي في مديرية سد دهوك اليوم الاحد، ان الحكومة الاتحادية لم تسدد رواتب موظفي السد منذ خمسة اشهر، ولهذا قررنا مقاطعة الدوام في مديرية السد حتى حل هذه المشكلة من قبل الحكومة الاتحادية.

ونقلت صوت (شعب كوردستان) عن دوسكي قوله، ان الحكومة الاتحادية بهذا الشكل تخلق مشاكل لموظفي السدود في اقليم كوردستان، مضيفا، ان رواتب موظفي سد دهوك وعددهم نحو 400 موظف تُرسل من بغداد وتبلغ قيمة الرواتب ما يقارب 375 مليون دينار عراقي ولم ترسل منذ خمسة اشهر.

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