ديالى تعلن بدء انحسار موجة “سيول الحدود” وتجدد دعوتها لبناء سد كبير

2021/02/07 | 13:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلن مدير ناحية مندلي وكالة في ديالى مازن اكرم، الاحد، عن بدء موجة سيول الحدود بالانحسار بعد توقف هطول الامطار الغزيرة.وقال اكرم في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” موجة السيول القادمة من الحدود العراقية – الايرانية صوب مناطق شرق ديالى ومنها مندلي والعشرات من قراها بدات بالانحسار التدريجي مع توقف هطول الامطار فجر اليوم”.واضاف اكرم،ان” موجة السيول ساهمت في امتلاء متفاوت للوديان الحدودية المنتشرة في محيط ناحيتي مندلي وقزانية في الساعات الماضية الا انها لم تصل الى مرحلة الامتلاء الكامل”، مؤكدا أن “ملايين الامتار المكعبة من المياه توزعت بين الوديان الحدودية منذ ساعات”.وجدد مدير ناحية مندلي وكالة دعوته الى “ضرورة بناء سد كبير قادر على احتواء سيول الحدود لتامين خزين مائي ستراتيجي يوفر احتياجات الاهالي من المياه في مواسم الجفاف الحادة”.وبدأت سيول الحدود تتدفق شرق ديالى بقوة في ساعة متاخرة من مساء يوم امس بعد هطول امطار غزيرة.انتهى/ 25 ف

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