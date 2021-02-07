اتهام رسمي لكردستان بالتعاون مع جهات متنفذة لتعويم بضائع “اكسباير” في السوق

2021/02/07 | 13:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..عدت وزارة الزراعة , الاحد , إقليم كردستان “عاملا رئيسيا” في اغراق الأسواق المحلية بالسلع والبضائع الزراعية والحيوانية التي تنافس الإنتاج المحلي وبالتعاومن مع جهات متنفذة لتعويم البضائع الفاسدة (اكسباير) في جميع الأسواق العراقية , مشيرا الى ان الأجهزة الأمنية المختصة مازالت رخوة في منع تعويم تلك السلع والبضائع .وقال المتحدث باسم الوزراة حميد النايف في تصريح لـ/ المعلومة / , انه “رغم من مناشداتنا الكثيرة بمنع وإيقاف تهريب السلع والبضائع المنافسة للإنتاج المحلي كالاسماك وبيض المائدة والخضروات والفواكه التي تدخل عن طريق منافذ ومعابر إقليم كردستان الا انها لم تأخذ على محمل الجد والتي اثرت بشكل كبير على الفلاح والمزراع المحلي ” .وأضاف النايف، ان ” الإقليم هو المشكلة الرئيسية والعامل السلبي المؤثر على الإنتاج المحلي من خلال ادخال نلك السلع والبضائع بشكل عشوائي وغير خاضع للفحص والتقييس , كما ان هناك جهات متنفذة متعاونة مع الإقليم لتعويم تلك المنتجات الى كافة الأسواق العراقية ووصولها حتى البصرة ” .وأشار الى ان ” الأجهزة الأمنية والسيطرات وبالأخص الجهات الأمنية المعنية كالامن الاقتصادي مازالت رخوة وغير قادرة على منع دخول تلك البضائع الى الأسواق العراقية ” , مطالبا الحكومة بـ”التدخل الفوري واجراء المراقبة على السيطرات المحاذية للإقليم ومحاسبة المقصرين ” .



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