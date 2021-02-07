2021/02/07 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا في البرلمان بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وخمسة من وزراء حكومته وذلك لمناقشة مسودة موازنة العام الحالي.

وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن اللجنة المالية تجري نقاشات في البرلمان مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وكل من وزير المالية علي علاوي والتخطيط خالد بتال والنفط احسان عبد الجبار والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال نازنين محمد وأمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي، وذلك لعرض التعديلات على مسودة قانون الموازنة التي صوتت عليها اللجنة، أبرزها إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين ورفع سعر بيع برميل النفط إلى خمسة وأربعين دولارا وتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث إلى عشرين في المئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تعرض تعديلات قانون الموازنة على الكاظمي وعدد من الوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تعرض تعديلات قانون الموازنة على الكاظمي وعدد من الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).