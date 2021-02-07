اللجنة المالية بالنواب العراقي تناقش موازنة عام 2021 بحضور الكاظمي

2021/02/07 | 13:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، مسودة قانون الموازنة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء.وذكر بيان لمجلس النواب نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد أن اللجنة المالية ناقشت مسودة قانون موازنة 2021 …

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