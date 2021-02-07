اتهامات لقوى كردية باستغلال وضع الإقليم لتحقيق مصالح حزبية

2021/02/07 | 13:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعرب الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، عن اسفه من عدم حسم نسبة اقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية، مبينا انه يأمل بعدم انعكاس الخلاف بين حزب كردي وقوى سياسية في بغداد على اقرار حقوق الشعب الكردي.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ /المعلومة/ انه “لا يمكن ان تعكس الخلاف بين حزب كردي مع بغداد على مصير ومصالح الشعب الكردي وهناك احزابا سياسية ايضا تمثل الشعب في الاقليم “.واضاف السورجي أنه “من غير الصحيح استغلال الوضع الاقتصادي في كردستان لتحقيق مصالح انتخابية سياسية في بغداد والاصرار على تمرير الموازنة بهذه الحال “.واتهم السورجي “كتلا سياسية باستغلال ازمة الموازنة واتخاذها كمادة اعلانية دسمة قبيل الانتخابات”، مشيرا الى ان “الوفد الحكومي الكردي سيعود لبغداد الاسبوع المقبل لإيجاد حلول مع الموازنة واستأنف المفاوضات” .انتهى/ 25د

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