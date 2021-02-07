لجنة مكافحة الفساد تنفذ أمر اعتقال مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء رعد محمد

2021/02/07 | 13:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

نفذت لجنة مكافة الفساد، الأحد، أمر اعتقال بحق مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء رعد محمد.

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وقال مصدر في حديث لـ "ناس"، (7 شباط 2021)، إنّ "لجنة مكافحة الفساد نفذت أمر اعتقال مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء رعد محمد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "المذكرة صدرت وفق المادة 310 من قانون العقوبات المتعلقة بالفساد ومنح الرشاوى".

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