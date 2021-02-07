اعتقال شخص سرق 13 دراجة نارية في بغداد

2021/02/07 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

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مكافحة اجرام بغداد: القبض على متهمين اثنين بتزييف العملة ومتهم آخر بسرقة الدراجات النارية

تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة من القبض على متهمين اثنين بحوزتهما اوراق نقدية مزيفة (اكثر من 13 مليون دينار).



كما تمكنت مفارز مكافحة الاجرام من القاء القبض على متهم آخر ضمن منطقة الشعب وبالجرم المشهود اثناء قيامه بسرقة دراجة نارية مركونة، ولدى التحقيق معه اعترف بسرقة (12) دراجة نارية اخرى ضمن مناطق مختلفة من جانب الرصافة. وافادت المديرية بقيامها باحالة المتهمين الثلاثة الى الجهات المعنية لغرض استكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

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