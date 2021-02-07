اعتقال مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء رعد قاسم

2021/02/07 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (07 شباط 2021)، بإلقاء القبض على مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء، رعد قاسم محمد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة مكافحة الفساد نفذت أمر إلقاء قبض بحق المتهم رعد قاسم محمد مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء وفق المادة 310 ق ع".

وتنص المادة الـ 310 من قانون العقوبات على التالي:

"كل من أعطى أو قدّم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) عدَّ راشيا، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي".

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