عادل المحلاوي يدعو رئيس الوزراء الى معالجة ملف القروض

2021/02/07 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا النائب عن محافظة الانبار عادل المحلاوي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى معالجة ملف القروض التي منحت من عام ٢٠٠٣ لغاية الان مع تفعيل آلية تسديد تلك القروض .وقال في تصريح صحفي انه : في الوقت الذي يتعرض فيه العراقيون الى اجهاد نفسي بسبب التخبط الذي تعاني منه الحكومة في سياستها المالية والاقتصادية الا انها تغض النظر عن القروض الهائلة التي منحت لبعض الجهات المسنودة سياسيا ، بل ان هناك تواطؤا بعدم تسديد هذه القروض الامر الذي سبب هدرا ماليا كبيرا وفتح بابا من أبواب الفساد المستشري في البلاد .واضاف اننا : نسمع كما يسمع الشعب العراقي ان هناك محاربة للفساد ،الا انه لا يزال من يتحايل بطريقة او باخرى ويتنعم بما استولى عليه من اموال تحت مسمى القروض .واوضح المحلاوي انه : من لا يعلم بخبايا هذا الباب الواسع للنهب يعتقد ان القروض منحت بشكل قانوني ، والحقيقة ان هناك قروضا كبيرة منحت بتدخلات سياسية او بتحايل ، ومنها بعض قروض مصرف التجارة العراقي TBI ، وبعض قروض المصرف الزراعي ، ومصرف الرافدين ، حيث منح قسم كبير منها وبمبالغ كبيرة بدون ضمانات حقيقية ، ولم تسدد اغلب هذه القروض ويتم غض الطرف عنها.وتابع انه : بناءا على ما تشكله هذه القروض من هدر في المال العام فاننا ندعو الحكومة الى فتح هذا الملف والتدقيق في القروض التي اعطيت بعد عام ٢٠٠٣ وضرورة تفعيل الية التسديد والا فان السكوت عنها يعتبر تواطئا او تقاعسا في الحفاظ على المال العام./انتهى3

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