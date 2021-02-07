وزير خارجية العراق يلتقي ابوالغيط بالقاهرة...هذا ما بحثاه

2021/02/07 | 13:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سبل تعزيز التعاون العربي المشترك....

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