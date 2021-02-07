2021/02/07 | 14:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافق مبدئي على إقرار الموازنة الاسبوع المقبل في حال الإتفاق مع الكتل الكوردستانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/07 | 14:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توافق مبدئي على إقرار الموازنة الاسبوع المقبل في حال الإتفاق مع الكتل الكوردستانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توافق مبدئي على إقرار الموازنة الاسبوع المقبل في حال الإتفاق مع الكتل الكوردستانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).