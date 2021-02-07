2021/02/07 | 14:09 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– اللجنة أعادت كتابة استراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة

– اللجنة سلمت نسخة من التعديلات التي اجرتها على الموازنة للحكومة

– ضغط النفقات وتعظيم الايرادات

– دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات

– تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة

– اللجنة ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها

– التفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرز ما تضمنه اجتماع اللجنة المالية مع الكاظمي 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز ما تضمنه اجتماع اللجنة المالية مع الكاظمي) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز ما تضمنه اجتماع اللجنة المالية مع الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).