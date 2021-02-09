2021/02/07 | 14:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ينظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) مؤتمراً صحفياً بمناسبة إطلاق مشروع بعنوان "دعم التعافي الحضري وبناء السلام في غرب نينوى، العراق"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية، صندوق مدد.

يواصل الاتحاد الأوروبي وموئل الأمم المتحدة العمل معًا لمساعدة النازحين في العراق على العودة إلى ديارهم.

يهدف هذا المشروع الجديد إلى تسهيل العودة المستدامة والإنتعاش الحضري وبناء السلام في المناطق الغربية من محافظة نينوى.



سيركز موئل الأمم المتحدة جهوده في مناطق سنجار، والبعاج، وتلعفر. يتكون المشروع من ثلاثة مكونات رئيسية:

تحسين الظروف المعيشية والسكنية للعائدين الضعفاء في غرب نينوى.

إعادة تطوير سبل العيش في المديريات/النواحي المستهدفة.

حماية المساكن والأراضي وحقوق الملكية للعائدين، وتطوير قدرة السلطات المحلية على معالجة قضايا الإسكان والأراضي وحقوق الملكية.

الدعوة موجهة الى ممثلو وسائل الإعلام إلى المؤتمر الصحفي.

التاريخ: الثلاثاء المصادف 9/2/2021

الوقت : من الساعة 2:30 الى الساعة 3:30 من بعد الظهر

الموقع: فندق كلاسي، عين كاوا، أربيل

المتحدثون:

- السيد نجم عبد الله الجبوري، محافظ نينوى / السيد علي عمر خضر/ معاون المحافظ لشؤون المنظمات والمهجرين.

- السيد محمه خليل، قائم مقام سنجار

- السيد احمد حماد افين قائم مقام البعاج

- السيد قاسم محمد شريف، قائم مقام تلعفر

- السيد وائل الأشهب، رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق

PUKmedia اعلام يونامي

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