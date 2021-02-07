وقال المكتب الإعلامي للبرلمان، إن "أبرز ما تضمنه اجتماع اللجنة المالية مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء هو النقاط التالية:
- اللجنة أعادت كتابة استراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط.
- اللجنة سلمت نسخة من التعديلات التي أجرتها على الموازنة للحكومة .
- ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات كان بشكل علمي مدروس وجاء بعد لقاء اغلب وزراء الحكومة وعقد أكثر من ٣٠٢ استضافة لمختلف مؤسسات الدولة.
- دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات .
- تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة.
- اللجنة ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها.
-التفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة.
PUKmedia المكتب الاعلامي لمجلس النواب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نتائج اجتماع اللجنة المالية مع الكاظمي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نتائج اجتماع اللجنة المالية مع الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).