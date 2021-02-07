نتائج اجتماع اللجنة المالية مع الكاظمي

2021/02/07 | 14:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، نتائج اجتماع اللجنة المالية مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وعدد من الوزراء.

وقال المكتب الإعلامي للبرلمان، إن "أبرز ما تضمنه اجتماع اللجنة المالية مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء هو النقاط التالية:

- اللجنة أعادت كتابة استراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط.

- اللجنة سلمت نسخة من التعديلات التي أجرتها على الموازنة للحكومة .

- ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات كان بشكل علمي مدروس وجاء بعد لقاء اغلب وزراء الحكومة وعقد أكثر من ٣٠٢ استضافة لمختلف مؤسسات الدولة.

- دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات .

- تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة.

- اللجنة ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها.

-التفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة.

PUKmedia المكتب الاعلامي لمجلس النواب

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