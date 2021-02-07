بتفاصيل الاجتماع الاخير للكاظمي مع اللجنة المالية

2021/02/07 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

الأحد، تفاصيل اجتماع الأخير باللجنة

المالية البرلمانية.

وذكر بيان للمكتب، أن "رئيس مجلس

الوزراء، مصطفى الكاظمي عقد، اليوم،

اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية

البرلما

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