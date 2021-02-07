كربلاء تمنع الصيد الجائر للأسماك

2021/02/07 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت الشرطة النهرية و قسم شرطة الهندية

في كربلاء حملة لمنع الصيد الجائر في

أنهر المدينة حفاظاً على الثروة

السمكية .

ونقل بيان عن شرطة كربلاء حصلت وكالة

نون على نسخته اليوم الاحد ان هذه

الحملة تاتي

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