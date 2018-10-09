2021/02/07 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت وكالة نون الخبرية ان الموقع

الرسمي لمجلس النواب العراقي لاينشر

اسماء النواب المتغيبين عن الجلسات وان

اخر نشر لاسماء النواب المتغيبين كان

للجلسة رقم 5 ليوم الثلاثاء 9/10/2018

وبحسب الموقع الرسمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب العراقي لا ينشر اسماء اعضائه المتغيبين عن جلسات المجلس!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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