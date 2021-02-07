العمل العراقية تدعو المتقاعدين إلى إكمال إجراءات اثبات شهادة الحياة

2021/02/07 | 14:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية المتقاعدين إلى إكمال إجراءات اثبات شهادة الحياة.وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لها دعت المتقاعدين، الذين لديهم وكلاء إلى مراجعة الدائرة …

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