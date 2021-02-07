العالم وفلسطين ما بعد الكورونا - نهاد ابو غوش

2021/02/07 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش العالم وفلسطين بعد كورونانهاد أبوغوشالآن وبعد عام عصيب وكئيب، ودّع فيه ملايين البشر أحبابهم من دون أن يتمكن أحد من إنقاذهم أو تخفيف آلامهم، وشلّت كثير من مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأفلست آلاف الشركات والمصالح الصغيرة في كل بلد، ولحق الخراب بمئات الملايين من ذوي الدخل المحدود والعمال والطبقات الفقيرة، بات في مقدور البشر، وبخاصة القادة وصناع القرار، أن يستعدوا لعالم ما بعد "كورونا ......





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