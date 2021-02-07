رسمياً.. الزوراء يضم المهاجم عماد محسن

2021/02/07 | 14:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداعلن نادي الزوراء الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم عماد محسن لتمثيل الفريق في الموسم الحالي.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المهاجم عماد محسن، انضم بشكل رسمي الى الفريق”.واوضح أن “عقد محسن يمتد حتى نهاية الموسم، حيث من المؤمل ان ينخرط في تدريبات الفريق بدءا من اليوم”، مشيراً إلى أن “محسن من المهاجمين المميزين الذين بإمكانهم تقديم الاضافة للنوارس”.يذكر ان محسن سبق وان مثل النوارس في الموسم قبل الماضي.



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