2021/02/07 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي: عدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة إليه.

– الكاظمي: استثمار ارتفاع أسعار النفط بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن.

– الكاظمي يؤكد أهمية تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي في مسار الإصلاح الاقتصادي.

– الكاظمي يؤكد ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي: عدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة إليه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي: عدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة إليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).