2021/02/07 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي يؤكد ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق

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