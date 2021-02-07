2021/02/07 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، الاحد، عدم وجود مانع دستوري لعمل لجنة في تعديلات الموازنة، مبينا ان المالية نجحت في تعظيم موارد الدولة.وقال السعيدي في تصريح لـ /المعلومة/ ان “اللجنة المالية النيابية وفي حال استمرارها بتمرير الموازنة الفوضوية المرسلة من الحكومة فان ذلك هو الخرق القانوني”.واضاف ان “البرلمان وبحسب نظامه الداخلي وبموجب المادة الثامنة من الدستور يمنح حق المالية النيابية في تعظيم موارد الدولة المالية واجراء مناقلات وانصاف المواطنين”.واوضح السعيدي ان “رفع الاموال المخصصة للموازنة هو الخرق الدستوري الوحيد وهذا ما لم يحصل بل نجحت اللجنة من تخفيض الرقم المرسل من الحكومة من 164 تريلون الى 127 ترليون “.انتهى 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الدستور لم يمنع البرلمان من اجراء تعديلات على الموازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الدستور لم يمنع البرلمان من اجراء تعديلات على الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).