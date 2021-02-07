2021/02/07 | 14:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المتقاعدين إلى إكمال إجراءات إثبات شهادة الحياة.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لها دعت المتقاعدين، الذين لديهم وكلاء إلى مراجعة الدائرة لغرض إكمال إجراءات اثبات شهادة الحياة للعام 2021”.وأشارت الوزارة، الى انه “بخلافه سيتم قطع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تدعو المتقاعدين إلى إكمال إجراءات إثبات شهادة الحياة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تدعو المتقاعدين إلى إكمال إجراءات إثبات شهادة الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).