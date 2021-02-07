الولايات المتحدة تبدأ إجراءات شطب الحوثيين من لائحة الإرهاب

2021/02/07 | 14:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبدأت الولايات المتحدة، الجمعة، إجراءات شطب جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) من لائحة الإرهاب، ما من شأنه أن يزيل عقبة تقول المنظّمات الإنسانيّة إنّها تضرّ بتقديم مساعدات ضروريّة.وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، الجمعة: “أبلغنا الكونغرس رسميا” بنيّة وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن شطب الحوثيّين من لائحة الإرهاب.وأضاف المتحدّث: “هذا القرار لا علاقة له …

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