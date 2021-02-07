غيتس: البشرية مقبلة على تهديدات مميتة جديدة

2021/02/07 | 14:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، أن البشرية ستواجه تهديدات مميتة جديدة خلال السنوات المقبلة.وذكر موقع “اكسبرس” البريطاني نقلا عن بيل غيتس أن أحد أبرز التهديدات التي ستواجه البشرية هو تغير المناخ، مشيرا أن “عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية ستزداد كل عام وستصبح أكثر بكثير من عدد الوفيات خلال وباء فيروس كورونا المستجد”.وبحسب غيتس فإن الخطر الثاني الأكثر تهديدا للبشرية في المستقبل سيكون الإرهاب البيولوجي، وذلك سيتجلى من خلال إطلاق فيروسات جديدة ضد الناس.



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