2021/02/07 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يفصح عن أبرز ما شهد اجتماعه مع المالية النيابية بشأن الموازنة المركز الخبري الوطني.

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