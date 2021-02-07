إلقاء القبض على مدير عام الاستثمار بوزارة الكهرباء على خلفية تهم تتعلق بالفساد

2021/02/07 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر عن إلقاء القبض على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

المصادر قالت ان لجنة مكافحة الفساد نفذت أمر قبض بحق مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء، مبينة ان عملية القبض تمت وفق المادة ثلاث مئة وعشر من قانون العقوبات العراقي، وذلك في إطار جهود لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأمر ديواني.

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