صندوق الأمم المتحدة للسكان يؤكد دعمه للعراق في مجال إجراء التعداد السكاني

2021/02/07 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان ريتا كولومبيا، دعم الصندوق جهود العراق في مجال اجراء التعداد السكاني.

جاء ذلك خلال استقبالها من قبل وزير التخطيط خالد بتال، الذي عرض للمسؤولة الأممية إجراءات واستعدادات الوزارة لإجراء التعداد العام للسكان، مبينا ان أسباب تأخر إجرائه كانت ترتبط بالظروف الصحية والمالية التي واجهت العراق، في حين أشارت المسؤولة الأممية الى حرص الصندوق على تقديم الدعم الفني والخبراتي للجهاز المركزي للإحصاء.

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