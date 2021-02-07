المال يدفع ريال مدريد وبرشلونة للقتال على وصافة الليغا

2021/02/07 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

نجح نادي ريال مدريد في تحقيق فوزًا هامًا على هويسكا، أمس السبت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة 22 ليستعيد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ومن جانبه، سيخوض برشلونة مباراة، اليوم الأحد، أمام ريال بيتيس إذ سيمنحه الفوز فرصة استعادة الوصافة من الميرينجي للاستمرار في مطاردة أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق كبير عن الفريقين.

انفراد أتلتيكو مدريد بالصدارة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد و10 نقاط عن برشلونة مع خوض الروخيبلانكوس مباراتين أقل من الميرينجي ومباراة أقل من البلوجرانا، قد تعني أفضلية النادي العاصمي للفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم، إلا أن خسارة الليغا لن تعني انتهاء الصراع بين الريال والبرسا.

ولفتت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أنه " من المتوقع اشتعال الصراع على المركز الثاني بين ريال مدريد وبرشلونة في حال ضمان خسارة الدوري الإسباني، ويعود ذلك إلى تأهل صاحب الوصافة إلى كأس السوبر الإسباني الموسم القادم، الذي من المنتظر أن يقام في المملكة العربية السعودية".

ويقف وراء رغبة الفريقين في ضمان مقعد في بطولة كأس السوبر الإسباني إلى سبب غير رياضي بجانب الهدف الرياضي، إذ وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الملكي والبلوجرانا، سيحصل المتأهل على 6 مليون يورو، تزيد حسب ترتيب الفريق النهائي في البطولة.

ويملك برشلونة فرصة أفضل من ريال مدريد في ضمان مقعده في كأس السوبر الإسباني في حال نجح في اجتياز عقبة إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، إلا أن نجاح النادي الكتالوني في ذلك قد يعود بالنفع أيضًا على غريمه، إذ سيتأهل حينها أبناء مدريد إلى كأس السوبر الإسباني حتى في حالة احتلالهم المركز الثالث واقتناص برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني.

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