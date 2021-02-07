تعرف على الطواقم التحكيمية للجولة (18) بدوري الكرة الممتاز

2021/02/07 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت لجنة الحكام المركزية باتحاد الكرة اليوم الاحد ( 7 شباط 2021)،عن الطواقم التحكيمية للجولة (18) من منافسات دوري الكرة الممتاز والتي تنطلق يوم غد الاثنين.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الجولة ستنطلق الاثنين بلقاءين الاول يجمع الصناعات واربيل بقيادة الحكم احسان سامي، والثاني يواجه الجوية الميناء بإدارة الدولي علي صباح".

واضافت" وتستكمل الجولة يوم الثلاثاء المقبل بست مباريات، يستضيف فيها الديوانية نفط الوسط بتحكيم الدولي محمد سلمان، والسماوة القاسم بقيادة الحكم علي احمد شاكر، ويلتقي الحدود والطلبة بتحكيم منتصر غازي، ويحل زاخو ضيفا على النجف بقيادة الدولي زيد ثامر، والزوراء على الكرخ بإدارة الدولي يوسف سعيد، ويلتقي نفط ميسان وامانة بغداد بتحكيم الدولي واثق محمد".

وبينت،" وتختتم الجولة يوم الاربعاء المقبل، بمباراتين، تجمع الكهرباء والنفط بإدارة الدولي سالم عامر، ويستضيف نفط البصرة الشرطة بتحكيم الدولي مهند قاسم".

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