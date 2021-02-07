الهيئة العامة للضرائب تضع خطة لزيادة الإيرادات إلى 6 ترليونات في 2021

2021/02/07 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف رئيس الهيئة العامة للضرائب شاكر الزبيدي، الاحد، عن الايرادات المتحققة لعام 2020 ،فيما أشار الى العمل بخطة جديدة من شأنها رفع الايراداتوقال الزبيدي في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان “الايرادات المتحققة لعام 2020 بلغت ثلاثة ترليونات و800 مليار دينار مقارنة بعام 2019 البالغة 3 ترليونات دينار فقط”.واضاف، ان “هيئة الضرائب وضعت خطة لزيادة الايرادات لستة ترليونات تضمنت تبسيط الاجراءات والتقدير الذاتي في دفع الضرائب”، مؤكداً أن “الخطة من شأنها الحد من التزوير”.وأشار الزبيدي إلى أن “الهيئة فتحت مراكز جديدة تسهل من عملية مراجعة المواطن في دفع الضرائب المترتبة بذمته، مؤكدا ان “الخطة تضمنت ايضا الغاء اللجان الفنية ولجان الكشف والتقدير للحد من الفساد وتطبيق التقدير الذاتي وتشجيع القطاع الخاص من خلال التسهيلات المقدمة وانهاء ملف الابتزاز الذي يتعرضون له”.ولفت الى، ان “الزيادة المتحققة في عام 2020 قياساً بعام 2019 جاءت بعد العمل بخطة مالية متكاملة”.وأوضح الزبيدي أن “تطبيق الأتمتة من شأنها القضاء على الاجتهاد البشري المكلف ، متوقعاً تجاوز الايرادات لـ8 ترليونات بعد تطبيق نظام الالكتروني”، مشيراً إلى أن “الكلفة التخمينية لإحالة العقد على الشركات الاستثمارية بلغت 120 مليار دينار وبعد إعادة دراسة معمقة لبنود العقد قبل التوقيع وجد أن الكلفة التشغيلية للمشروع لن تتجاوز اكثر من 40 مليار دينار”.واعلن عن “توفير 80 مليار دينار في احالة المشروع على الشركات الاستثمارية كذلك توفير ايرادات ارباح للشركات لسنوات التشغيل تقدر سنوياً بأكثر من 20 مليار دينار”.

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