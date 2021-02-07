مكتب المدرسي يعقد ندوة حوارية حول قانون الانتخابات ومسؤول مكتب مجلس النواب بكربلاء يؤكد ان القانون يشكو من نواقص وغموض

2021/02/07 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مكتب اية الله السيد محمد تقي

المدرسي ندوة حوارية خاصة بالتعريف

بقانون انتخابات مجلس النواب العراقي

طبقاً للتشريع القانوني الجديد الذي

أقره مجلس النواب شارك فيها مسؤول مكتب

مجلس النواب العراقي في ك

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