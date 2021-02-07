المحاصيل الزراعية تتوافد إلى الكويت والسعودية عبر منفذي عرعر وسفوان

2021/02/07 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم

الأحد، الموافقة على تصدير 5 آلاف طن من

محصول البطاطا إلى السعودية والكويت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أن "الوزير

محمد الخفاجي، وافق على تصدير 5000 طن من

محصول البط

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