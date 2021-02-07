القضاء يخلي سبيل الاعلامي حيدر زكي بكفالة مالية قدرها مليون دينار

2021/02/07 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محمكمة الرصافة، اليوم الاحد،

بإخلاء سبيل الاعلامي حيدر زكي بكفالة

مالية قدرها مليون دينار.

ونقلت قناة دجلة التي يعمل فيها

الإعلامي حيدر زكي على موقعها

الالكتروني ان محمكمة الرصافة، اخلت

سبيل الاع

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