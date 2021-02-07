2021/02/07 | 14:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن البرلمان، الأحد، نتائج اجتماع اللجنة المالية مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي حول قانون الموازنة العامة للبلاد.

وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، 7 شباط/فبراير، أنّ "اللجنة أعادت كتابة استراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط، وسلمت نسخة من التعديلات التي أجرتها على الموازنة للحكومة".

وأضاف البيان، أنّ الاجتماع تطرق إلى "ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات بشكل علمي مدروس، بعد لقاء أغلب وزراء الحكومة وعقد أكثر من 300 استضافة لمختلف مؤسسات الدولة".

وأوضح البيان، أن "الاجتماع أكّد دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات ، وتبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة".

كما أشار، إلى أنّ "اللجنة المالية ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها، والتفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة".

اقرأ/ي أيضًا:

تعديلات اللجنة المالية على الموازنة..



"خرق للدستور" وأخطاء بحاجة إلى التدقيق

المستشار المالي للحكومة يوضح حول فرض الضرائب على الرواتب: مؤقتة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يعلن نتائج اجتماع الكاظمي مع اللجنة المالية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يعلن نتائج اجتماع الكاظمي مع اللجنة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).