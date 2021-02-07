سارة الأميري الوزيرة الشابة خلف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

2021/02/07 | 14:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي-(أ ف ب) – لطالما شعرت سارة الأميري بشغف عميق بالفضاء عندما كانت طفلة في أبوظبي، لكن بلدها الحديث الولادة كان لا يزال على بعد سنوات طويلة من الوصول إلى الكواكب والنجوم لاستكشافها.واليوم، أصبحت الشابة الإماراتية (34 عاما) وزيرة في الحكومة وأحد قادة المشروع الطموح لإرسال مسبار “الأمل” إلى مدار كوكب المريخ الذي […]

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