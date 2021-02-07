بغداد.. الاطاحة بـ 13 عنصراً من داعش بعمليات استخباراتية

2021/02/07 | 14:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، الاطاحة بـ 13 ارهابي ينتمون لداعش بعمليات استباقية استخباراتية في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات للقصاص من عناصر عصابات داعش الارهابي في العاصمة بغداد، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة …

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