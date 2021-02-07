القبض على متهمين بتزييف العملة ومتهم بسرقة الدراجات النارية

2021/02/07 | 14:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليم الاحد، القبض على متهمين اثنين بتزييف العملة ومتهم آخر بسرقة الدراجات النارية.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة تمكنت من القبض على متهمين اثنين بحوزتهما اوراق نقدية مزيفة (اكثر من 13 مليون دينار)”.وأشار الى ان “مفارز مكافحة الاجرام تمكنت …

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