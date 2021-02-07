2021/02/07 | 14:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يحتضن ملعب “آنفيلد”، معقل فريق ليفربول، مساء اليوم الأحد، قمة كروية مثيرة بين صاحب الأرض وضيفه مانشستر سيتي، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويعتبر اللقاء شبه مصيري لحامل اللقب ليفربول، ففي حال خسارته أمام متصدر الدوري “السيتي”، سيبتعد الأخير عنه بفارق 10 نقاط، زائدا مباراة مؤجلة.ووفقا لشبكة “thehardtackle”، فيتوقع أن يدخل مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، المباراة بخطته المعتادة 4-3-3، وبالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى: أليسون بيكر.في خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فابينيو – أوزان كاباك – أندي روبرتسون.في خط الوسط: جوردان هندرسون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول ومانشستر سيتي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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